В Англії з'явиться нова технологія системи VAR

Аби полегшити роботу арбітрів і зменшити критику "електронного відеопомічника" розробники намагаються удосконалити систему відеоперегляду.

Керівництво англійської Прем’єр-ліги планує вдосконалити програмне забезпечення, яке використовується для роботи системи відеодопомоги арбітрам (VAR), повідомляє Daily Mail.

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Нова система, яку створює компанія Hawk Eye – потужний провайдер VAR-технологій, повинна значно полегшити роботу суддів, які переглядають відеоповтори. Метою доопрацювання є підвищення точності і швидкості прийнятих рішень при офсайдах.

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Для впровадження нової системи необхідно встановити додаткові камери. З їх допомогою можна буде відстежувати пересування кожного гравця-учасника матчу. При цьому впровадження нової системи приведе до подорожчання VAR. Передбачається, що у відеоасистентів з'явиться щосекундний доступ до офсайдної лінії – не доведеться гаяти час на її вибудовування.

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