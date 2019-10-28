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Емері поскаржився на жахливу роботу VAR, який забрав у Арсенала перемогу над Крістал Пелас

00:55 6 Читать на русском
Емері поскаржився на жахливу роботу VAR, який забрав у Арсенала перемогу над Крістал Пелас
Унаї Емері / Reuters

Головний тренер Арсенала Унаї Емері висловив своє невдоволення роботою Відеоасистента рефері на матчі 10 туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
 
Лука Мілівоєвіч 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
32’ Лука Мілівоєвіч
52’ Джордан Айю

"Я не розумію реакцію судді і VAR. Минулого тижня вони не використовували систему в моменті з пенальті на нашу користь, але ми поважаємо це. Два тижні тому мав бути пенальті за фол на Пепе в матчі з Борнмутом, вони не стали перевіряти, окей. Я не розумію.

Сенсаційний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 2:2

Скасований гол Сократіса – погане рішення. Ми заслуговували на перемогу, адже добре відреагували після того, як вони зрівняли рахунок, ми забили, але гол не зарахували.

Крім пенальті ми не дозволили створити багато моментів біля наших воріт. Ми дуже добре відреагували, вболівальники допомагали нам забити третій гол і виграти матч в останні хвилини, але цього не сталося", – наводить слова Емері ВВС.

Нагадаємо, що під завісу зустрічі Арсенал, здавалося, забив переможний гол, однак рефері Мартін Аткінсон скасував гол Папастатопулоса після консультації з VAR.

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Теги
Арсенал - Крістал Пелас Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Відеоасистент арбітра (VAR)
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