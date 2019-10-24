Аякс – Челсі: арбітр скористався неправильним повтором під час скасування гола Промеса – черговий провал VAR

Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аяксом та Челсі запам'ятався сумнівним епізодом за участі рефері Овідіу Хацегана та системи VAR.

Хавбек амстердамців Квінсі Промес вразив ворота суперника у першому таймі, однак після втручання Відеоасистента рефері гол було скасовано через офсайд.

Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі

Втім, стоп-кадр, яким користувалися арбітри, змусив засумніватися в справедливості такого рішення. Асистенти Хацегана обрали момент, коли м'яч вже перебував у повітрі після передачі Хакіма Зієша, а не ту мить, коли шкіряний "відривався" від ноги марокканця. Подібна неточність могла стати ключовим фактором, якщо згадати, що лінію автора незарахованого гола Промеса і останнього захисника лондонців Зума розділяли лічені сантиметри.

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Зрештою, Аякс так і не зміг вразити ворота Челсі до кінця поєдинку, натомість підопічні Лемпарда вирвали перемогу завдяки єдиному голу Батшуаї.