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Аякс – Челсі: арбітр скористався неправильним повтором під час скасування гола Промеса – черговий провал VAR

19:23 873 Читать на русском
Аякс – Челсі: арбітр скористався неправильним повтором під час скасування гола Промеса – черговий провал VAR
Овідіу Хацеган / Сайт УЄФА

Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аяксом та Челсі запам'ятався сумнівним епізодом за участі рефері Овідіу Хацегана та системи VAR.

 
Міши Батшуаї 86’
86’ Міши Батшуаї

Хавбек амстердамців Квінсі Промес вразив ворота суперника у першому таймі, однак після втручання Відеоасистента рефері гол було скасовано через офсайд.

Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі

Втім, стоп-кадр, яким користувалися арбітри, змусив засумніватися в справедливості такого рішення. Асистенти Хацегана обрали момент, коли м'яч вже перебував у повітрі після передачі Хакіма Зієша, а не ту мить, коли шкіряний "відривався" від ноги марокканця. Подібна неточність могла стати ключовим фактором, якщо згадати, що лінію автора незарахованого гола Промеса і останнього захисника лондонців Зума розділяли лічені сантиметри.

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Зрештою, Аякс так і не зміг вразити ворота Челсі до кінця поєдинку, натомість підопічні Лемпарда вирвали перемогу завдяки єдиному голу Батшуаї.

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Теги
Овідіу Хацеган Відеоасистент арбітра (VAR) Аякс - Челсі Ліга чемпіонів Арбітри
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