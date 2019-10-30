В Англии появится новая технология системы VAR

Чтобы облегчить работу арбитров и уменьшить критику "электронного видеопомощника" разработчики пытаются усовершенствовать систему видеопросмотра.

Руководство английской Премьер-лиги планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает Daily Mail.

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Новая система, которую создает компания Hawk Eye – мощный провайдер VAR-технологий, должна значительно облегчить работу судей, которые просматривают видеоповторы. Целью доработки является повышение точности и скорости принимаемых решений при офсайдах.

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Для внедрения новой системы необходимо установить дополнительные камеры. С их помощью можно будет отслеживать передвижения каждого игрока-участника матча. При этом внедрение новой системы приведёт к удорожанию VAR. Предполагается, что у видеоассистентов появится ежесекундный доступ к офсайдной линии – не придется терять время на её выстраивание.

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