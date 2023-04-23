Найцікавіший момент у грі трапився на 71-й хвилині. Голкіпер Уікома вибивав м'яч на чужу половину, але зробив це дуже невдало. Ігровий снаряд прилетів до Лассе Соренсена, а данець просто розкішно розібрався в ситуації.

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Півзахисник Лінкольна прийняв м'яч і без роздумів пробив. Воротар Уікома намагався виправити свою помилку, проте зганьбився ще більше. Поляк Максіміліан Стриєк задкував до воріт, але впав, додавши моменту ще більшого курйозу. М'яч, звісно ж, влетів у сітку воріт.

Цей гол став останнім у матчі – Лінкольн на виїзді переграв Уіком з рахунком 2:0. Команди розмістилися поруч у третьому дивізіоні Англії – на 9-й та 10-й позиціях.