Самый интересный момент в игре случился на 71-й минуте. Голкипер Уикома выбивал мяч на чужую половину, но сделал это очень неудачно. Игровой снаряд прилетел к Лассе Соренсену, а датчанин просто роскошно разобрался в ситуации.

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Полузащитник Линкольна принял мяч и без раздумий пробил. Вратарь Уикома пытался исправить свою ошибку, однако опозорился еще больше. Поляк Максимилиан Стриек пятился к воротам, но упал, добавив моменту еще большего курьеза. Мяч, конечно же, влетел в сетку ворот.

Этот гол стал последним в матче – Линкольн на выезде обыграл Уиком со счетом 2:0. Команды разместились рядом в третьем дивизионе Англии – на 9-й и 10-й позициях.