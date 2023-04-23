Голкіпер ефектним голом вирвав перемогу на 90+6 – відео камбеку в чемпіонаті Франції
07:30 - Читать на русском
Версаль у драматичному матчі дотиснув Седан в рамках 30-го туру третього дивізіону чемпіонату Франції.
Франція. 3 дивізіон, 30 тур
Седан – Версаль – 1:2
Голи: Рамаліньйом, 73 – Сілва, 14, Рено, 90+6
Про пересічний матч французької трясовини говорять завдяки воротарю Версаля Себастьєну Рено. Саме він став героєм матчу, забивши переможний гол. Голкіпер успішно прийшов на подачу з кутового й забив дуже ефектний гол.
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Завдяки цій перемозі Версаль, який торік грав у півфіналі Кубка Франції, зберігає непогані шанси на підвищення у класі. Відставання до заповітної другої сходинки турнірної таблиці становить лише одне очко.
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