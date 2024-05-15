Підопічні Гвардіоли весь перший тайм марнували моменти, змушуючи своїх фанатів добряче нервувати. На 51-й хвилині Ман Сіті нарешті вдалося вийти вперед – де Брюйне викотив Холанду на порожні ворота. Потім сталася заміна травмованого Едерсона на Ортегу, яка виявиться вирішальною.

Ман Сіті вистраждав перемогу над Тоттенхемом – Холанд зламав прокляття Пепа і здолав найважчий бар'єр на шляху до титулу

На 86-й хвилині Аканджі ледь не виконав обрізку сезону, але резервний кіпер Сіті у майстерному шпагаті виграв ближню дуель проти Сона! Гості більше не провалювались, а Холанд в компенсований час з пенальті встановив фінальні 2:0. Тоттенхем втратив будь-які шанси на Лігу чемпіонів, натомість Ман Сіті перед останнім туром втримав 2 очки переваги над Арсеналом у чемпіонській битві.