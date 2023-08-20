"Почуваюся непогано. Зараз прохожу відновлення після травми, близький до повного одужання. Поки що займаюсь вправами у тренажерному залі, потроху бігаю на полі. Але до тренувань у загальній групі я ще не готовий.

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Я зараз без команди, але в мене чинний контракт з Шахтарем, там я і лікуюсь. Що далі? Згідно з чутками, напевно, розпочну сезон у Металісті 1925. Буде це повноцінний контракт чи оренда – стане відомо пізніше. Залікую, будемо спілкуватися, що і як.

Мене особисто запрошували і Едмар, і Голодюк. Вони сказали що зацікавлені у тому, щоб я грав за Металіст 1925. У мене була особиста розмова і з керівниками клубу, які також хочуть бачити мене у команді. Я вже і номер собі вибрав – дев'ятий.

Чи були інші варіанти? Були – це Україна, але я їх не розглядав", – сказав Борячук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, 27-річний нападник – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2016 році. За основу "гірників" провів 12 матчів. На правах оренди встиг пограти за Маріуполь, Рух, турецький Різеспор та угорський Мезекевешд. Першу половину минулого сезону провів у Металісті 1925, а 31 грудня повернувся до розташування Шахтаря. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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