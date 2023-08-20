"Чувствую себя неплохо. Сейчас прохожу восстановление после травмы, близок к полному выздоровлению. Пока занимаюсь упражнениями в тренажерном зале, понемногу бегаю на поле. Но к тренировкам в общей группе я еще не готов.

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Я сейчас без команды, но у меня действующий контракт с Шахтером, там я и лечусь. Что дальше? Согласно слухам, наверное, начну сезон в Металлисте 1925. Будет это полноценный контракт или аренда – станет известно позже. Залечусь, будем общаться, что и как.

Меня лично приглашали и Эдмар, и Голодюк. Они сказали что заинтересованы в том, чтобы я играл за Металлист 1925. У меня был личный разговор и с руководителями клуба, которые также хотят видеть меня в команде. Я уже и номер себе выбрал – девятый.

Были ли другие варианты? Были – это Украина, но я их не рассматривал", – сказал Борячук в комментарии Українському футболу.

Напомним, 27-летний нападающий – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2016 году. За основу "горняков" провел 12 матчей. На правах аренды успел поиграть за Мариуполь, Рух, турецкий Ризеспор и венгерский Мезекевешд. Первую половину прошлого сезона провел в Металлисте 1925, а 31 декабря вернулся в расположение Шахтера. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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