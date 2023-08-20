Шахтар видав дуже неоднозначний старт чемпіонату. В цілому переконлива перемога над Металістом 1925 пройшла за доволі примітивної тактики в атаці, якої вже не вистачило на Верес – там була заслужена нічия. У попередньому ж турі "гірники" ледь не втратили перевагу в два голи над Олександрією, хоча перший тайм виявився ідеальним з точки зору організації пресингу та позиційного наступу. Це була найкраща версія донеччан при Патріку ван Леувену.

Характерною особливістю усіх трьох матчів став різкий спад по перерві – особливо в останні півгодини, коли суперники вже відверто володіли ініціативою. Крім того, знову стали очевидними проблеми донеччан в обороні на власній половині без м'яча. Команда впевнено захищається володінням, але за його відсутності починає припускатися грубих помилок. На стандартах і подачах теж все сумно.

Частково такі слабкі виступи пояснюються кадровими проблемами Шахтаря. У лазареті й досі перебувають Швед, Конопля і Бондар, а Судаков тільки-но почав тренування за індивідуальною програмою. Втім, на цьому тижні справа зрушила в бік покращення – із дискваліфікацій повернулись Бондаренко, Ракицький і Корнієнко, а Степаненко вже три дні як працює в загальній групі.

"Гірникам" на старті сезону критично бракувало профільного опорника та лівого захисника. Бондаренко й Назарина – гравці іншого профайлу, а Топалов в ролі фулбека вразити не зміг (і це ще м'яко сказано). Тепер Патрік ван Леувен може як довіритись Корнієнку, так і перевести Матвієнка ліворуч, відкривши позицію в центрі захисту для Ракицького.

А ще є Чигринський. Таким чином, у Шахтаря буде аж три центрбеки з потужним першим пасом, прямо як Пепа Гвардіоли. Втім, без Судакова все одно непросто – Георгій додавав гнучкості й ефективності практично у всіх фазах просування м'яча, та і завершення в нього топове. "Гірникам" дуже потрібні ці якості на чужій половині, адже Кривбас неодноразово доводив вміння якісно закриватись.

У попередньому сезоні підопічні Юрія Вернидуба програли Шахтарю на виїзді з мінімальним рахунком, а навесні вдома тримали заслужені 0:0 до 58-ї хвилини. Тоді Судакову дався фантастичний лонгшот у дев'ятку. Кількість моментів біля воріт криворіжців від того не збільшилась, аж поки вони не стали розкриватись в останній 10-хвилинці.

З того часу Кривбас особливо не змінився. Це все такий же простий, але фізично потужний і грамотно організований колектив з хорошими футболістами, здатний якісно закриватись і контратакувати. Небезпечні криворіжці і на стандартах – тут багато високих гравців, плюс команда непогано насичує зони підбирання.

Що найбільш важливо, їхній "мужицький" стиль приносить нормальний результат – у підопічних Юрія Вернидуба на старті сезону дві перемоги в трьох матчах. Мінімальна поразка в Олександрії сталася за нічийного футболу й не виявила критичних проблем у грі (окрім загальної простоти), а звитяги над ЛНЗ (2:0) і Зорею (3:1) виявились максимально впевненими. Not bad.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса, Шевченко – Бондар, Судаков, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицький

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Шахтар

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Луньов, Хомченовський – Кожушко

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Чигринський, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Бондаренко, Сікан – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

На легку прогулянку Шахтар точно не може розраховувати. Суперник не тільки якісно захищається й контратакує, а й намагається перетворити поле на філіал пекла. Жорстка контактна боротьба, перманентний тиск Вернидуба на арбітрів (колись він точно їх поб'є), постійна готовність відкинути м'яч і почати з'ясовувати стосунки – це теж Кривбас. Цей підхід має сумнівну ефективність на дистанції, але конкретно в одному матчі проти гранда має сенс.

Постійні вимикання Шахтаря по перерві теж мають тривожити Патріка ван Леувена, але навряд чи це буде тривати вічно. Більш важливо, що донеччани мали труднощі зі зламом оборонних блоків – з Олександрією вже було легше, однак там і суперник не відсиджувався, намагаючись накривати високо. І небезуспішно, якщо говорити про другий тайм. З іншого боку, "гірники" все одно забивають у кожній грі, особливо небезпечно виглядаючи в повітрі (а це важливо для матчу з Кривбасом).

Перший тайм проти Ротань-стайлу показав потенціал Шахтаря та якісну роботу над помилками. Команда повільно прогресує, але поки що вибірка матчів занадто мала для далекоглядних висновків – а мінусів залишається так багато, що ми ризикнемо поставити на нічию.

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