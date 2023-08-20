"З Металістом я влітку розірвав контракт. Тому зараз – вільний агент і шукаю клуб. З Металістом розійшлися добре, за взаємною згодою, немає жодних претензій один до одного.

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У мене була одна пропозиція на початку червня від Торпедо з Кутаїсі. Відмовився ‒ сподівався, що знайду щось краще. Хотів насамперед в український клуб.

І була команда на Кіпрі. Туди я не погодився їхати через президента клубу. Він – росіянин, і я так розумію, що він не за нас. Це клуб Карміотісса, там, де ще Хацкевич працював. Ним володіє росіянин Дмитро Пунін. Я з ним особисто не знайомий, але з огляду на відгуки... Я не знаю, можливо, він хорошої думки про Україну і не дуже хорошої про Росію, але повної впевненості немає, а відгуки були не найкращі", – сказав Рудько у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Артур розпочав професіональну кар'єру в Динамо, де перебував на контракті з 2009 по 2019 роки (за головну команду провів лише 20 матчів). Виступав в оренді за Говерлу. Після трьох сезонів у кіпрському Пафосі приєднався до Металіста. Минулий сезон провів у польському Леху. Transfermarkt оцінює 31-річного воротаря у 200 тисяч євро.

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