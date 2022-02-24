Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення.

УЄФА офіційно скликав позачергове засідання через вторгнення Росії в Україну

УЄФА покарає загарбників, забравши у Санкт-Петербурга право проводити фінал Ліги чемпіонів. Це рішення вже ухвалене, повідомляє Sportschau. Завтра Виконавчий комітет лише затвердить його на позачерговому засіданні.

Такоє УЄФА планує розглянути питання співпраці з компанією Газпром, яка вже багато років спонсорує турніри під егідою союзу.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)