Команды из России рискуют надолго забыть о выступлениях в международных турнирах.

На завтрашнем заседании УЕФА будет рассматривать дальнейшее участие российских клубов в еврокубках, сообщает ESPN.

УЕФА уже решил забрать у России финал Лиги чемпионов – остался последний нюанс

Сегодня Зенит будет играть ответный матч 1/16 Лиги Европы против Бетиса и может вылететь "самостоятельно". Кроме питерцев, на международной арене Россию еще представляет Спартак М, ожидавший соперника в 1/8 финала ЛЕ. Завтра УЕФА должен озвучить свою позицию по поводу этих клубов и финала ЛЧ в Санкт-Петербурге.

Параллельно ФИФА обдумывает ситуацию по плей-офф отбора чемпионата мира. В полуфинале Россия должна принимать Польшу (24 марта).

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)