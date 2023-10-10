Європейський футбольний союз не витримав тиску від національних Федерацій щодо допуску росіян до змагань.

УЄФА нещодавно заявив про намір повернути команди росіян до міжнародних турнірів. Таке рішення викликало обурення від низки країн, які відмовилися грати проти збірних з Росії.

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Як повідомляє AP news, Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що команди країни-терористки не будуть допущенні до змагань, оскільки "не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Нагадаємо, що 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.

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