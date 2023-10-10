Европейский футбольный союз не выдержал давления от национальных Федераций относительно допуска россиян к соревнованиям.

УЕФА недавно заявил о намерении вернуть команды россиян в международные турниры. Такое решение вызвало возмущение от ряда стран, которые отказались играть против сборных из России.

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Как сообщает AP news, Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что команды страны-террористки не будут допущены к соревнованиям, поскольку "не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Напомним, что 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды и в дальнейшем будут отказываться от игр против России.

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