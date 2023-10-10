УЄФА офіційно оголосив про місце проведення двох чемпіонатів Європи
13:22 - Читать на русском
Європейський футбольний союз вирішив, де відбудеться ЧЄ-2026.
Сьогодні, 10 жовтня, Виконавчий комітет УЄФА оголосив, що Євро-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.
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Змагання пройдуть в Белфасті, Бірмінгемі, Кардіффі, Дубліні, Глазго, Ліверпулі, Лондоні, Манчестері та Ньюкаслі. Фінальний матч відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. Варто зауважити, що у Великої Британії та Ірландії не було конкурентів за право проведення турніру. Також УЄФА оголосив, що Євро-2032 проведе Італія та Туреччина
Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи 2024 відбудеться в Німеччині.
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