Сьогодні, 10 жовтня, Виконавчий комітет УЄФА оголосив, що Євро-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.

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Змагання пройдуть в Белфасті, Бірмінгемі, Кардіффі, Дубліні, Глазго, Ліверпулі, Лондоні, Манчестері та Ньюкаслі. Фінальний матч відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. Варто зауважити, що у Великої Британії та Ірландії не було конкурентів за право проведення турніру. Також УЄФА оголосив, що Євро-2032 проведе Італія та Туреччина

Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи 2024 відбудеться в Німеччині.

CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!



Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.



Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023