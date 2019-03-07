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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей

20:47 157 Читать на русском
УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей
УЄФА розпочав розлідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей

Манчестер Сіті став об'єктом розслідування УЄФА щодо можливого порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Сьогодні слідча палата незалежного органу фінансового контролю УЄФА відкрила офіційне розслідування щодо можливих порушень Манчестер Сіті норм фінансового фейр-плей, повідомляє прес-служба організації.

Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей

Розслідування буде зосереджене на кількох ймовірних порушеннях ФФП, які нещодавно були оприлюднені в різних засобах масової інформації. Зазначається, що УЄФА не буде давати жодних коментарів щодо цього питання, поки триває розслідування.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair-play.

УЄФА хоче зробити фінансовий фейр-плей більш жорстким

Нагадаємо, у 2014 році УЄФА оштрафував Манчестер Сіті на 49 млн фунтів за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб виплатив менше половини цієї суми, а решта була умовним покаранням.

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Головне УЄФА Фінансовий fair-play Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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