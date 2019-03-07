УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей

Манчестер Сіті став об'єктом розслідування УЄФА щодо можливого порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Сьогодні слідча палата незалежного органу фінансового контролю УЄФА відкрила офіційне розслідування щодо можливих порушень Манчестер Сіті норм фінансового фейр-плей, повідомляє прес-служба організації.

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Розслідування буде зосереджене на кількох ймовірних порушеннях ФФП, які нещодавно були оприлюднені в різних засобах масової інформації. Зазначається, що УЄФА не буде давати жодних коментарів щодо цього питання, поки триває розслідування.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair-play.

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Нагадаємо, у 2014 році УЄФА оштрафував Манчестер Сіті на 49 млн фунтів за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб виплатив менше половини цієї суми, а решта була умовним покаранням.