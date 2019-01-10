УЄФА хоче зробити фінансовий фейр-плей більш жорстким

Європейський футбольний союз планує нововведення стосовно фінансового фейр-плей.

УЄФА найближчим часом може посилити правила фінансового фейр-плей, повідомляє Bild.

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Союз хоче розробити правило, за яким європейські клуби будуть зобов'язані виплачувати всю необхідну суму за трансфер футболіста протягом трьох років.

Нагадаємо, що ПСЖ у 2017 році за бразильського нападника Неймара заплатив Барселоні 222 млн євро, однак у фінансових документах сума трансферу розділена на п'ять років. Таким чином, щороку УЄФА враховує переклад каталонського клубу в казну парижан в розмірі 44,4 млн.

У майбутньому за новими правилами клубам можна буде розділити платежі за трансфери не більше ніж на три роки.