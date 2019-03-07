УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плей

Манчестер Сити стал объектом расследования УЕФА относительно возможного нарушения правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Сегодня следственная палата независимого органа финансового контроля УЕФА открыла официальное расследование в отношении возможных нарушений Манчестер Сити норм финансового фэйр-плей, сообщает пресс-служба организации.

Следователь УЕФА подтвердил возможность исключения Манчестер Сити из Лиги чемпионов из-за финансового фэйр-плей

Расследование будет сосредоточено на нескольких вероятных нарушениях ФФП, которые недавно были обнародованы в различных средствах массовой информации. Отмечается, что УЕФА не будет давать никаких комментариев по этому вопросу, пока идет расследование.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити использует коррупционные схемы, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair-play.

УЕФА хочет сделать финансовый фэйр-плей более жестким

Напомним, в 2014 году УЕФА оштрафовал Манчестер Сити на 49 млн фунтов за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб выплатил меньше половины этой суммы, а остальное было условным наказанием.