Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей

Манчестер Сіті може отримати суворе покарання за можливе недотримання фінансового фейр-плей.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair-play. Цю інформацю прокоментував головний слідчий УЄФА.

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"Якщо ця інформація є правдою, то може виникнути серйозна проблема. Такий результат може привести до суворого покарання у вигляді виключення з Ліги чемпіонів", – цитує функціонера Der Spiegel.

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Нагадаємо, у 2014 році УЄФА оштрафував Манчестер Сіті на 49 млн фунтів за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб виплатив менше половини цієї суми, а решта була умовним покаранням.