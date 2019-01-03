toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей

20:03 60 Читать на русском
Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей
Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей

Манчестер Сіті може отримати суворе покарання за можливе недотримання фінансового фейр-плей.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair-play. Цю інформацю прокоментував головний слідчий УЄФА.

УЄФА готовий відновити справи щодо порушень фінансового фейр-плей – Манчестер Сіті серед підозрюваних

"Якщо ця інформація є правдою, то може виникнути серйозна проблема. Такий результат може привести до суворого покарання у вигляді виключення з Ліги чемпіонів", – цитує функціонера Der Spiegel.

ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІ

Нагадаємо, у 2014 році УЄФА оштрафував Манчестер Сіті на 49 млн фунтів за порушення правил фінансового фейр-плей. Клуб виплатив менше половини цієї суми, а решта була умовним покаранням.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів УЄФА Фінансовий fair-play
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
46
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук