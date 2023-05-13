Один з флагманів українського футболу став ще на рік старшим і стрімко наближається до свого сторіччя.

УЄФА у своєму Твіттері привітав Динамо з днем народження – "біло-синім" 13 травня виповнилось 96 років.

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Союз європейських футбольних асоціацій вирішив пригадати тріумфальну перемогу киян над Барселоною (3:0) у Лізі чемпіонів, додавши до вітання відео звитяги з 1997 року.

Нагадаємо, на НСК Олімпійський за Динамо забивали Сергій Ребров, Юрій Максимов та Юрій Калітвінцев. На виїзді кияни, до слова, забили на гол більше (4:0) і вийшли з квартеру з першої сходинки. У чвертьфіналі турніру підопічні Валерія Лобановського не пройшли Ювентус (1:1, 1:4).

Нагадаємо, Динамо – найтитулованіший клуб СРСР (13 чемпіонств, 9 Кубків і 3 Суперкубки) та України (16 комлектів золотих медалей, 13 Кубків і 9 Суперкубків). Окрім того, в активі киян два Кубки володарів Кубків (1975,1986) та Суперкубок УЄФА (1975).

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