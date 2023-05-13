Один из флагманов украинского футбола стал еще на год старше и стремительно приближается к своему столетию.

УЕФА в своем Твиттере поздравил Динамо с днем рождения – "бело-синим" 13 мая исполнилось 96 лет.

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Союз европейских футбольных ассоциаций решил вспомнить триумфальную победу киевлян над Барселоной (3:0) в Лиге чемпионов, добавив к поздравлению видео разгрома с 1997 года.

Напомним, на НСК Олимпийский за Динамо забивали Сергей Ребров, Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев. На выезде киевляне, к слову, забили на гол больше (4:0) и вышли из квартера с первой строчки. В четвертьфинале турнира подопечные Валерия Лобановского не прошли Ювентус (1:1, 1:4).

Напомним, Динамо – самый титулованный клуб СССР (13 чемпионств, 9 Кубков и 3 Суперкубка) и Украины (16 комплектов золотых медалей, 13 Кубков и 9 Суперкубков). Кроме того, в активе киевлян два Кубка обладателей Кубков (1975,1986) и Суперкубок УЕФА (1975).

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