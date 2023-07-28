Клуб Михайла Мудрика оштрафований на 10 мільйонів євро за приховування від УЄФА фінансової інформації за часів головування Романа Абрамовича.

УЄФА провів розслідування щодо можливого порушення Челсі правил фінансового фейр-плей і підтвердив свої побоювання. Організація дійшла висновку, що "сині" надавали неповну фінансову звітність.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, новий власник Челсі Тодд Бьолі виявив цю проблему в травні 2022 року і завчасно повідомив про це організацію. Бьолі підтвердив УЄФА, що за часів головування Романа Абрамовича клуб не був до кінця чесний з організацією стосовно трансферів з 2012 по 2019 рік.

З огляду на термін давності цих справ, УЄФА погодився укласти з "синіми" мирову угоду. Таким чином, лондонці усього лише заплатять штраф у розмірі 10 млн євро.

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