Лондонці продовжують розкидатися грошима, прагнучи посилити свою команду. Новою ціллю Челсі став форвард Монпельє Ельє Ваі.

Челсі намагався забрати у Де Дзербі лідера – 80 мільйонів фунтів не вистачило

Як інформує L'Équipe, "сині" зробили першу пропозицію французькому клубу у розмірі 27,5 мільйона євро. Монпельє вважає, що така сума замала за їхнього гравця, тому відхилив її. Між клубами тривають перемовини і очікується, що Челсі підвищить гонорар за Ваі. Сам француз сподівається, що сторони домовляться якнайшвидше, оскільки хоче приєднатися до лондонців.

В минулому сезоні Ельє Ваі став одним із відкриттів Ліги 1. За Монпельє він відіграв у 33 матчах, в яких забив 19 голів та віддав шість асистів. Нападник брав участь у молодіжному Євро-2023 у складі збірної Франції.

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