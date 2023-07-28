Челсі націлився на форварда збірної Франції – лондонці зробили першу пропозицію і отримали відповідь
Челсі планує посилити свій склад, придбавши нападника молодіжної збірної Франції та Монпельє Ельє Ваі.
Лондонці продовжують розкидатися грошима, прагнучи посилити свою команду. Новою ціллю Челсі став форвард Монпельє Ельє Ваі.
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Як інформує L'Équipe, "сині" зробили першу пропозицію французькому клубу у розмірі 27,5 мільйона євро. Монпельє вважає, що така сума замала за їхнього гравця, тому відхилив її. Між клубами тривають перемовини і очікується, що Челсі підвищить гонорар за Ваі. Сам француз сподівається, що сторони домовляться якнайшвидше, оскільки хоче приєднатися до лондонців.
В минулому сезоні Ельє Ваі став одним із відкриттів Ліги 1. За Монпельє він відіграв у 33 матчах, в яких забив 19 голів та віддав шість асистів. Нападник брав участь у молодіжному Євро-2023 у складі збірної Франції.
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