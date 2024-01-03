Рома активно шукає посилення складу на трансферному ринку, але діяльність клубу отримала суттєве обмеження на трансфери з боку УЄФА. Щоб дотриматися правил фінансового фейр-плей, римляни можуть витратити взимку не більше 1,5 млн євро. Про це інформує Il Messaggero.

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Повідомляється, що для великих витрат клубу доведеться продати гравців. Фактично це означає, що Рома зможе тільки орендувати гравців, причому суми цих оренд мають бути дуже низькими.

Наразі генеральний менеджер джаллороссі Тіагу Пінту працює над достроковим припиненням оренди Ренату Санчеша з ПСЖ, який розчарував тренерський штаб своєю формою і ставленням до справи.

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