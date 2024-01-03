Бюджет Ромы на зимние трансферы составляет всего лишь 1,5 млн евро.

Рома активно ищет усиления состава на трансферном рынке, но деятельность клуба получила существенное ограничение на трансферы со стороны УЕФА. Чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей, римляне могут потратить зимой не более 1,5 млн евро. Об этом информирует Il Messaggero.

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Сообщается, что для больших трат клубу придётся продать игроков. Фактически это значит, что Рома сможет только арендовать игроков, причём суммы этих аренд должны быть очень низкими.

В настоящий момент генеральный менеджер джаллоросси Тиагу Пинту работает над досрочным прекращением аренды Ренату Санчеша из ПСЖ, который разочаровал тренерский штаб своей формой и отношением к делу.

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