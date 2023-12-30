Від матчу в Турині не очікували феєрії. Перший тайм виправдав прогнози – Рома завдала всього 4 удари по воротах, а Ювентус зі своїми 9-ма награв на 0,47 xG. Тим не менг, по два гострих моменти (хоч і дещо сумбурних) команди до перерви створили.

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"Джалороссі" могли відкривати рахунок вже на 6-й хвилині, коли римляни розіграли другий темп після кутового. Крістанте стріляв з-за меж штрафного, але влучив у ближню стійку. За туринців відповів Влаховіч – Душан на 2--й хвилині зачепився за м'яч у карному майданчику та пробив метрів з 9-ти. В останню мить Манчіні накрив удар серба.

На 32-й хвилині Рома запорола другу нагоду. Ндіка подав з лівого флангу, Даніло невдало зрізав м'яч Крістенсену, а Браян відкотив його Дибалі. Пауло бахнув метрів з 13-ти, однак сфера просвистіла поруч із правою стійкою. Юве огризнувся аутом на 44-й – після вкидання у штрафному сталося кілька рикошетів, Костіч опинився першим на підбирання й пробив з близької відстані. Ндіка головою вибив з лінії воріт!

У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Ну а за хвилину по перерві трибуни в Турині заревіли – це Рабйо відкрив рахунок у зустрічі! Костіч знайшов передачею Влаховіча, той п'яткою перевів на лівий край карного майданчика, а Адрієн звідти бахнув у ближній кут. 1:0!

Тепер Ювентус міг захищати рахунок. "Б'янконері" не стали зраджувати традиціям – за наступні 33 хвилини господарі провели всього два удари, та й ті сталися в одному момент за шість хвилин до кінця основного часу. К'єза влетів на лівий край штрафного та прострілив на лінію воротарського, а Маккені пробив у дотик – Патрісіу парирував, а з добиванням у Вестона не склалося.

У компенсований час Ювентус несподівано розродився другим голом, але його скасували через офсайд. К'єза обігрався зі свіжим Ілінгом і вколотив м'яч у сітку метрів з трьох, але півкорпусу Феді залізли у положення поза грою. Ось і вся атака.

А що ж Рома? А нічого. Після пропущеного гола команда завдала низку ударів. Більшість було заблоковано. Майже всі пройшли з дистанції або після навісів зі стандарту, хоча були і спроби з лінії штрафного. Єдиний хороший шанс зрівняти рахунок випав на 71-й хвилині, коли Даніло знову зрізав м'яч – Пеллегріні скинув Дибалі, а Пауло бахнув з півкола у лівий нижній. Щенсни спокійно забрав цей постріл.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ювентуса. Підопічні Массімо Аллегрі набрали 43 очки, впритул наблизившись до першої позиції. Інтер випереджає "Стару синьйору" всього на два залікових бали. Рома з 28 пунктами залишилась сьомою – до топ-4 не вистачає п'яти очок.

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