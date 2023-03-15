Наразі в європейському футболі діють правила, які забороняють двом клубам з одним власником виступати в одному змаганні. УЄФА планує переглянути цей пункт в регламенті.

Продаж Манчестер Юнайтед відкладається – власники взяли час на роздуми

"Потрібно поговорити про це та подивитися, що можна з цим зробити. Ми не повинні просто говорити "ні" інвестиціям, але повинні вирішити, що ми запровадимо в цих випадках, оскільки правила мають бути суворими.

Ми думаємо не тільки про Манчестер Юнайтед. У нас є п'ять-шість власників клубів, які хочуть купити ще один. З одного боку, це правда, що якщо у вас є два клуби, які грають в одному турнірі, ви можете сказати одному з них програти, тому що хочете, щоб інший виграв. Але для гравця, ви думаєте, що це легко зробити? І чи легко сказати тренеру програти матч?" – цитує Чеферіна RMC Sport.

Президент УЄФА недаремно згадав про англійський гранд. Власникам Манчестер Юнайтед надходили пропозиції щодо продажу команди від кількох бізнесменів, які також мають акції інших європейських клубів. Але завжди стояло питання обмежень щодо участі в турнірах. Якщо правило буде скасовано, або переглянуто, то у Глейзерів пропозицій може стати більше, а клуб скоріше змінить власника.

Павелко претендує на посаду віце-президента УЄФА, – джерело