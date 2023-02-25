Нещодавно було повідомлено, що Манчестер Юнайтед може змінити власників. Родина Глейзерів отримала пропозиції від Джима Реткліффа, катарського шейха Ясіма бін Хамад Аль Тані і американського хедж-фонда Elliott.

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Як повідомляє Financial Times, всі пропозиції не задовольнили апетити нинішніх власників Манчестер Юнайтед. Якщо зацікавленні люди й надалі хочуть купити клуб, то їм потрібно буде підвищити суму, щоб переконати родину.

Нагадаємо, що Глейзери володіють приблизно 70 відсотками акцій.

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