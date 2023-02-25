Продаж Манчестер Юнайтед відкладається – власники взяли час на роздуми
Родина Глейзерів не поспішає відповідати на пропозиції щодо продажу клубу.
Нещодавно було повідомлено, що Манчестер Юнайтед може змінити власників. Родина Глейзерів отримала пропозиції від Джима Реткліффа, катарського шейха Ясіма бін Хамад Аль Тані і американського хедж-фонда Elliott.
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Як повідомляє Financial Times, всі пропозиції не задовольнили апетити нинішніх власників Манчестер Юнайтед. Якщо зацікавленні люди й надалі хочуть купити клуб, то їм потрібно буде підвищити суму, щоб переконати родину.
Нагадаємо, що Глейзери володіють приблизно 70 відсотками акцій.
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