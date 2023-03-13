"За нашою інформацією, яку було отримано з джерел всередині УАФ ще декілька днів тому, пан Павелко на легкій адреналіновій хвилі тимчасових ситуаційних успіхів бою з ворогами різко змінив плани на майбутнє.

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А вони прості. Замість тривіального переобрання у члени виконкому УЄФА на наступні 4 роки, Павелко підвищив планку. Цілком можливо, що наприкінці березня на конгресі УЄФА ми матимемо "честь" споглядати коронацію цього суб'єкта в ранг одного з віце-президентів УЄФА.

Активну закулісну роботу з головами національних асоціацій розпочато. Негласне добро Чеферіна отримано. Достовірність нашої інформації перевіримо вже найближчими днями", – повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, що Андрія Павелка рішенням суду тимчасово відсторонили від посади президента УАФ, хоча асоціація спростувала цю інформацію. 47-річного Павелка раніше випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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