"Коли я приєднався до Арсенала, то у мене не було таких історій, як у інших хлопців. Я бачив гравців, які говорили: "О так, Венгер подзвонив мені". Або говорили про фанатів, які з`являлися біля будинку, співаючи їхні імена.

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Але знаєте, що було, коли з'явилася новина про мій трансфер? Чесно, єдине, що я пам'ятаю – весь світ казав мені, що я абсолютне лайно", – цитує голкіпера The players tribune.

Арон Ремсдейл приєднався до Арсенала у 2021 році, перейшовши з Шеффілд Юнайтед. 25-річний англієць відіграв за "канонірів" у 78 матчах. У 29 зустрічах йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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