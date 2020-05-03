Увесь новий сезон АПЛ може відбутися без глядачів

Пандемія коронавірусу може завдати чергового удару по чемпіонату Англії. Існує ризик, що вболівальники не потраплять на стадіони клубів Прем'єр-ліги і в сезоні 2020/21.

Усі поєдинки наступної кампанії АПЛ можуть провести при порожніх трибунах, повідомляє Sky Sports.

АПЛ може дограти сезон в Австралії

Клуби елітного дивізіону вивчають такий варіант і аналізують фінансові наслідки потенційного рішення. На Альбіоні вважають, що до появи вакцини від COVID-19 місцевий футбол не зможе повернутися у звичний режим. Натомість експерти прогнозують, що подібний препарат з'явиться лише за рік.

Нагадаємо, що Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу 10 березня. Сполучене Королівство входить до переліку країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус. На 3 травня там зафіксовано майже 187 тисяч інфікованих, 28446 випадків – летальні.

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