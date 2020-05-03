toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Увесь новий сезон АПЛ може відбутися без глядачів

3 травня 23:26 366 Читать на русском
Увесь новий сезон АПЛ може відбутися без глядачів
Хосеп Гвардіола / AP

Пандемія коронавірусу може завдати чергового удару по чемпіонату Англії. Існує ризик, що вболівальники не потраплять на стадіони клубів Прем'єр-ліги і в сезоні 2020/21.

Усі поєдинки наступної кампанії АПЛ можуть провести при порожніх трибунах, повідомляє Sky Sports.

АПЛ може дограти сезон в Австралії

Клуби елітного дивізіону вивчають такий варіант і аналізують фінансові наслідки потенційного рішення. На Альбіоні вважають, що до появи вакцини від COVID-19 місцевий футбол не зможе повернутися у звичний режим. Натомість експерти прогнозують, що подібний препарат з'явиться лише за рік.

Нагадаємо, що Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу 10 березня. Сполучене Королівство входить до переліку країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус. На 3 травня там зафіксовано майже 187 тисяч інфікованих, 28446 випадків – летальні.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
5133
Теги
коронавірус Англія АПЛ футбольні фанати
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
56
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук