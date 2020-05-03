АПЛ може дограти сезон в Австралії

Заключну частину сезону 2019/20 в англійській Прем'єр-лізі можуть дограти на території колишньої британської колонії. Австралія готова до проведення матчів чемпіонату Англії у себе.

Фініш АПЛ може прийняти австралійський Перт, повідомляє The Sun.

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"Я вів перемовини з представниками клубів Прем'єр-ліги, ідея їм сподобалась. Також виявляють інтерес офіційні особи уряду, з якими я розмовляв. Тут безпечно. Багато обмежень влада зняла", – заявив виданню агент Гері Вільямс.

Перт є найбільшим містом і столицею штату Західна Австралія та розташований на березі Індійського океану. Тут є 4 стадіони, які можна використати для матчів АПЛ, зокрема, домашня арена Перт Глорі. Англійський сезон орієнтовно відновлять 8 червня.

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