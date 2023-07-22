Шахтар зіграє останній спаринг на зборах у Нідерландах. Суперником "гірників" стане Утрехт. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Утрехт – Шахтар стартував о 15:00 за київським часом. Це четвертий і останній контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Нідерландах. Раніше підопічні Патріка ван Леувена зіграли внічию з АЗ (3:3), після чого були дві розгромні поразки – 0:5 від АЕКа і 0:3 від Аякса. Відповідно, сьогоднішня гра – остання можливість для Шахтаря перервати смугу невдач на зборах.

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Утрехт у сезоні 2022/23 фінішував на 7-му місці турнірної таблиці Ередивізі, не потрапивши в єврокубки. Пряма відеотрансляція матчу доступна у YouTube-каналі Шахтаря, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов – Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів – В'юнник, Траоре.

Запасні: Трубін, Пузанков, Твардовський, Конопля, Фарина, Козік, Педрінью, Ракицький, Корнієнко, Кастільйо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоіров, Сікан, Келсі.

Утрехт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 22 07 2023