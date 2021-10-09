Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції оцінив свою дебютну перемогу з "синьо-жовтими" у відборі на Мундіаль.

"Дуже важка гра, стан важкий у мене, але зараз вже стало легше. Слизький рахунок? Я про нього не думав. Останні дві гри забивали нам на 90+6-й, 90+3-й. Ці останні хвилини довго тягнулися. Дуже довго йшов цей компенсований час. Головне – це 3 очки.

Стан Ярмоленка? Думаю, що травма несерйозна. Такі речі лікар завжди каже вранці. Андрій – боєць, досвідчений футболіст. Думаю, все буде нормально.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Чи стало для мене сюрпризом, що Фінляндія так активно захищалася? Ми з помічниками подивилися багато їхніх матчів. Я бачив, як ця команда грала проти Франції, вони і їх пресингували на виїзді. Ми їх розбирали, ніяких сюрпризів не було. Ми з хлопцями добре розібрали суперника, несподіванок не було. Хлопці все виконали, що ми просили. Вони молодці, дякую їм.

Чому змінив Едуарда Соболя в перерві? Він сказав, що його болить, не буду казати, що саме. Думаю, він буде готовий. Замість нього вийшов Вітя Корнієнко і каші не зіпсував.

Який я бачу ідеальний футбол у майбутньому? Давайте, спочатку зіграємо з Боснією, добре? Ви мене питаєте про майбутнє, а я живу наступною грою. Зіграємо її, а потім будемо думати, що робити і як жити далі. Я люблю жити від гри до гри.

Нерви протягом останніх хвилин? А як ви хотіли? Мені важко розказати всю цю специфіку. Ці 6 хвилин тривали дуже довго, чекав свистка, і ось він пролунав. Радість, звісно. Важко пояснити. Це адреналін, дуже все важко. Вам краще не знати нікому, що переживає тренер. Дякую всім за привітання.

Моя прес-конференція перед матчем, чи це був такий своєрідний психологічний хід? Розумієте, мені важко сказати. Напевно, був не в дусі, готувався до гри, тому був небагатослівний. У мене є такий термін – "успіх любить тишу".

Зараз ми летимо до Львова. Прилетимо, завтра будемо спати, а десь о 12-й підемо обідати. Ввечері буде тренування – дві групи. Ось такий розклад", – підсумував Петраков.

Після 6-ти матчів Україна набрала 8 очок і посідає друге місце в групі D. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у Львові 12 жовтня проти Боснії і Герцеговини.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022