"Очень тяжелая игра, состояние тяжелое у меня, но сейчас уже стало легче. Скользкий счет? Я о нем не думал. Последние две игры забивали нам на 90+6-й, 90+3-й. Эти последние минуты долго тянулись. Очень долго шло этот компенсированное время. Главное – это 3 очка.

Состояние Ярмоленко? Думаю, что травма несерьезная. Такие вещи врач всегда говорит утром. Андрей – боец, опытный футболист. Думаю, все будет нормально.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Стало ли для меня сюрпризом, что Финляндия так активно защищалась? Мы с помощниками посмотрели много их матчей. Я видел, как эта команда играла против Франции, они и их прессинговали на выезде. Мы их разбирали, никаких сюрпризов не было. Мы с ребятами хорошо разобрали соперника, неожиданностей не было. Ребята все выполнили, что мы просили. Они молодцы, спасибо им.

Почему сменил Эдуарда Соболя в перерыве? Он сказал, что его болит, не буду говорить, что именно. Думаю, он будет готов. Вместо него вышел Витя Корниенко и каши не испортил.

Какой я вижу идеальный футбол в будущем? Давайте, сначала сыграем с Боснией, хорошо? Вы меня спрашиваете о будущем, а я живу следующей игрой. Сыграем ее, а потом будем думать, что делать и как жить дальше. Я люблю жить от игры к игре.

Нервы в течение последних минут? А как вы хотели? Мне трудно рассказать всю эту специфику. Эти 6 минут продолжались очень долго, ждал свистка, и вот он прозвучал. Радость, конечно. Сложно объяснить. Это адреналин, очень все сложно. Вам лучше не знать никому, что переживает тренер. Спасибо всем за поздравления.

Моя пресс-конференция перед матчем, был ли это такой своеобразный психологический ход? Понимаете, мне трудно сказать. Наверное, был не в духе, готовился к игре, поэтому был неразговорчив. У меня есть такой термин – "успех любит тишину".

Сейчас мы летим во Львов. Прилетим, завтра будем спать, а где-то в 12 пойдем обедать. Вечером будет тренировка – две группы. Вот такой расклад", – подытожил Петраков.

После 6-ти матчей Украина набрала 8 очков и занимает второе место в группе D. Следующий матч "сине-желтые" сыграют во Львове 12 октября против Боснии и Герцеговины.

Украина удержала важную победу над Финляндией – первый триумф в отборе к ЧМ-2022