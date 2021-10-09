Збірна України зустрічається з Фінляндією в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Фінляндія – Україна на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Фінляндія – Україна стартував о 19:00 за Києвом. Пряма відеотрансляція – на ТРК Україна, Футбол 1 та oll.tv, текстова онлайн-трансляція – на "Футбол 24".

Збірна України розпочала кваліфікацію на ЧС з п'яти нічиїх. Домашній матч з фінами також завершився мировою – 1:1. Наразі "синьо-жовті" йдуть третіми у відбірковій групі, а Фінляндія – наш прямий конкурент. У обох команд по 5 очок, але підопічні Канерви зіграли на матч менше.

Вже на 4-й хвилині Україна відкрила рахунок. Андрій Ярмоленко дальнім ударом з правої ноги вразив нижній кут воріт Градецкі. Це 43-й гол Ярмоленка за національну команду – від рекорду, який належить Андрієві Шевченку, вінгера Вест Хема відділяють 5 м'ячів.

Фінляндія – Україна: відео гола Ярмоленка: