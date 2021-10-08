Головний тренер збірної України Олександр Петраков був дуже лаконічним перед важливим матчем відбору до ЧС-2022.

"Нові втрати у команди? Ні, немає. Відчуття на завтрашній матч? Треба виграти.

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Пропущені голи у попередніх матчах? Постараємось не повторити цих помилок. Тиск? Немає. Чи найважливіший матч для мене? Іспит дуже серйозний. Суперник? Добре знаю, бачив багато матчів. Я підготувався до поєдинку, завтра побачите.

Моя лаконічність? Чи образився я на пресу? Тепер так буде завжди", – сказав Петраков на прес-конференції.

До поєдинку проти фінів підопічні українського фахівця підходять на другій сходинці у квартеті D, поступаючись супернику лише за додатковими показниками. Варто врахувати, що господарі зіграли на один матч менше за наших хлопців. Зустріч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00.

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