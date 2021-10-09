Збірна України на виїзді здолала фінів (2:1) у кваліфікації на Мундіаль. Огляд матчу Фінляндія – Україна читайте на "Футбол 24".

Олександр Петраков скопіював склад з матчу проти Франції, зробивши одну вимушену заміну – замість травмованого Миколенка вийшов Соболь. У тренера не було дилеми, як вбудовувати у свій вертикальний футбол Зінченка та Маліновського – перший травмований, а другого просто не викликали через вересневий конфлікт.

У фінів втрат було не менше. Спарв, Шюллер, О'Шонессі та Уронен зіграти не могли, тому стартова одинадцятка суомі вгадувалася дуже просто. Маркку Канерва зберіг схему з трьома центрбеками, наситив центр поля та готувався до в'язкої гри. Через стиль двох тренерів був ризик побачити дуже закритий футбол.

Фінляндія – Україна – відео голів і огляд матчу

А вийшло навпаки. Команди з перших хвилин увімкнули хороші швидкості. Фіни запропонували високий пресинг, який явно здивував нашу збірну. Українці від несподіванки почали під тиском помилятися. Перший момент виник у господарів – удар Пуккі заблокували, а добивання Лода потягнув Пятов.

Пощастило біля власних воріт, а через дві хвилини – біля чужих. Ярмоленко знайшов простір перед штрафним майданчиком, хитнув суперника та ідеально поклав правою під стійку. Краса! Пропустивши необов'язковий гол, фіни з новою силою пішли вперед. Україна грамотно розмістилася в середньому блоці та отримала комфортні умови для контратак.

Наші хлопці будували швидкі випади. Перехід від оборони до атаки був на висоті: тільки перехопили – відразу передача вперед. Ярмоленко та Циганков постійно давали варіанти для пасів на хід, Яремчук класно чіплявся за м'яч, а Шапаренко відрізав опонентів розумними передачами та ривками. Були якісні атаки, тільки в завершальній стадії бракувало влучності.

Все складалося добре, але помилки в простих ситуаціях продовжували переслідувати "синьо-жовтих". Одна з таких призвела до неприємного кутового. Удар головою від Пох'янпало потягнув Пятов, стійка, Матвієнко в паніці вибиває м'яч і влучає в Пуккі – 1:1. Однак ми відразу вийшли вперед, коли Яремчук ідеально розібрався в штрафному після корявого удару Циганкова!

Україна старалася використовувати навіть найменші можливості для ударів. Перша-ліпша нагода – стріляємо. І хоча якість ударів у Яремчука, Циганкова та Ярмоленка (за виключенням того шедевру) страждала, зберігався постійний тиск на фінську оборону. Підопічні Петракова не дозволяли супернику відчути спокій і на кожну атаку відповідали власним контрвипадом.

Така картина зберігалася до хвилини 60-ї. А потім українці підсіли. Відчувалася втома, яка впливала і на швидкість, і на рівень концентрації. "Синьо-жовті" помилялися в обороні, залишаючи вільні зони між лініями та на флангах. Доводилося фолити. Фіни отримали шанси на стандартах. Пятов потягнув удар Лода, але українці знову програли підбирання – Араюурі не влучив у порожній кут.

Водночас зникли контратаки: передачі були вже не такими точними, а форварди – не такими швидкими. Кінцівка зустрічі пройшла за ініціативою Фінляндії. Олександр Петраков освіжив команду замінами, але це не заспокоїло гру. Українці дозволяли суперникам бити. Щастя, що Лод і Пуккі погано приклалися до м'яча. Останні хвилини змусили нервувати...

Але збірна України вистояла! Перша перемога у відборі до чемпіонату світу! Кінець нічийному синдрому! "Синьо-жовті" набрали 8 пунктів і піднялися на друге місце в групі. Попереду два вирішальні матчі з Боснією та Герцеговиною, яка йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі. Фінляндія, маючи 5 балів, відстала на четвертій сходинці.

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