toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Усман Дембеле може перейти в Арсенал, Барселона натомість отримає Ремзі, – The Sun

14:55 1464 Читать на русском
Усман Дембеле може перейти в Арсенал, Барселона натомість отримає Ремзі, – The Sun
Усман Дембеле / getty images

Нападник Барселони Усман Дембеле може переїхати на Туманний Альбіон.

Вінгер "блаугранас" Усман Дембеле може вже цього літа стати гравцем лондонського Арсенала, пише The Sun.

За інформацією видання, наставник Арсенала Унаї Емері готовий зробити півзахисника команди Аарона Ремзі частиною переходу Усмана Дембеле в Арсенал.

Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки

Зазначається, що Барселона зацікавлена у послугах 27-річного валійця.

21-річний Дембеле у минулому сезоні зіграв за Барселону 20 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 6 гольових передач.

Що стосується Ремзі, то він відіграв у минулому сезоні АПЛ 24 матчі та встиг забити 7 голів та віддати 8 асистів.

До слова, Аарона визнали найкращим гравцем Арсенала за підсумками минулого сезону. Контракт валійця з лондонцями закінчується влітку 2019 року.

Арсенал продасть Ремзі, якщо той не підпише новий контракт

Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Англія Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони Трансфери Арсенала Аарон Ремзі Аарон Ремзі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
27
хв
Пюнік
19:00
Тобол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук