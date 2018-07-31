Усман Дембеле може перейти в Арсенал, Барселона натомість отримає Ремзі, – The Sun

Нападник Барселони Усман Дембеле може переїхати на Туманний Альбіон.

Вінгер "блаугранас" Усман Дембеле може вже цього літа стати гравцем лондонського Арсенала, пише The Sun.

За інформацією видання, наставник Арсенала Унаї Емері готовий зробити півзахисника команди Аарона Ремзі частиною переходу Усмана Дембеле в Арсенал.

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Зазначається, що Барселона зацікавлена у послугах 27-річного валійця.

21-річний Дембеле у минулому сезоні зіграв за Барселону 20 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 6 гольових передач.

Що стосується Ремзі, то він відіграв у минулому сезоні АПЛ 24 матчі та встиг забити 7 голів та віддати 8 асистів.

До слова, Аарона визнали найкращим гравцем Арсенала за підсумками минулого сезону. Контракт валійця з лондонцями закінчується влітку 2019 року.

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