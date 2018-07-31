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Усман Дембеле может перейти в Арсенал, Барселона взамен получит Рэмзи, – The Sun

14:55 179 Читати українською
Усман Дембеле может перейти в Арсенал, Барселона взамен получит Рэмзи, – The Sun
Усман Дембеле / getty images

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может переехать на Туманный Альбион

Вингер "блаугранас" Усман Дембеле может уже этим летом стать игроком лондонского Арсенала, пишет The Sun.

По информации издания, наставник Арсенала Унаи Эмери готов сделать полузащитника команды Аарона Рэмзи частью возможного перехода Усмана Дембеле в Арсенал.

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Отмечается, что Барселона заинтересована в услугах 27-летнего валлийца.

21-летний Дембеле в прошлом сезоне сыграл за Барселону 20 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Что касается Рэмзи, то он сыграл в прошлом сезоне АПЛ 24 матча и успел отметиться 7 голами и 8 ассистами.

К слову, Аарона признали лучшим игроком Арсенала по итогам прошлого сезона. Контракт валлийца с лондонцами истекает летом 2019 года.

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