Український важковаговик, а за сумісництвом і форвард житомирян Олександр Усик заскочив у Марбелью, аби підтримати своїх одноклубників.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відвідав товариський матч Полісся з польською Сталлю (1:1) на зборах в Іспанії.

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Разом з легендарним чемпіоном спаринг переглядав ще один український боксер Даніель Лапін.

Усик, який нині готується до бою з Тайсоном Ф'юрі саме в Іспанії, поспілкувався з президентом клубу Геннадієм Буткевичем, головним тренером команди Юрієм Калітвінцевим та своїми одноклубниками – Денисом Бойком, Олександром Назаренком та іншими. Для декого, як от для Бені Макуана, було за честь сфотографуватись з нашим чемпіоном.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе бій проти Тайсона Ф'юрі 17-го лютого в Ер-Ріяді. У цьому поєдинку визначиться перший абсолютний чемпіон світу в королівському дивізіоні у XXI столітті.

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