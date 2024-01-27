Новачки УПЛ віддувалися за всіх упродовж чергового дня на зборах.

Зимові збори, спаринги клубів УПЛ

Оболонь – Банік Острава – 1:3

Голи: Тарануха 28 – Шин 32, 59, Танко 90

Оболонь – Градец-Кралове – 0:2

Голи: Шашінка 49, Коубек 75

Полісся – Сталь Мелець – 1:1

Голи: Шабанов, 57 – Шкурін, 26

Млада Болеслав – ЛНЗ – 5:1

Голи: Карафіат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Жітни, 80 – Тищенко, 83 (пен.)

Сьогодні грали виключно ті команди, які поповнили УПЛ в сезоні 2023/24. Оболонь взагалі провела два спаринги проти представників чемпіонату Чехії. Обидва матчі завершилися поразкою підопічних Валерія Іващенка.

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Полісся розписало нічию зі Сталлю Мелець. Поляки вийшли уперед завдяки голу колишнього нападника Динамо – білоруса Іллі Шкуріна. Команда Калітвінцева відігралася в дебюті другої половини. У хаосі на подачі штрафного найкраще розібрався ще один екс-гравець київського гранда – Артем Шабанов.

Безсилля українського футболу проти чеського "найяскравіше" продемонстрував ЛНЗ. Черкасці зазнали розгромної поразки 1:5 від Млади Болеслав. Можливо, хтось зверне увагу на 26-річного нападника Матея Пулкраба, який відвантажив ЛНЗ хет-трик.

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