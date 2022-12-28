Усик з Поліссям та ще 3 клуби візьмуть участь в "Зимовому кубку" – серед них колектив з Європи
28 грудня 15:52 - Читать на русском
Колишній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов посприяв організації товариського турніру.
"Футбол 2.0" організував турнір BGV Winter Cup 2023 – продовження "Зимового кубку", який минулого року організували телеканали "Футбол".
Зимовий кубок: участь у турнірі підтвердили 12 команд
На турнірі зіграють Полісся (за який зіграє Олександр Усик), Ворскла, Верес та естонська Левадія. Проведуть "Зимовий кубок" в Туреччині, а триватиме він з 6 по 15 лютого.
Зазначається, що усі поєдинки можна буде переглянути на YouTube-каналі "Футбол 2.0".
Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter