Геннадій Буткевич та Олександр Денисов / фото з відкритих джерел

"Футбол 2.0" організував турнір BGV Winter Cup 2023 – продовження "Зимового кубку", який минулого року організували телеканали "Футбол".

Зимовий кубок: участь у турнірі підтвердили 12 команд

На турнірі зіграють Полісся (за який зіграє Олександр Усик), Ворскла, Верес та естонська Левадія. Проведуть "Зимовий кубок" в Туреччині, а триватиме він з 6 по 15 лютого.

Зазначається, що усі поєдинки можна буде переглянути на YouTube-каналі "Футбол 2.0".

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