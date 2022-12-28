Геннадий Буткевич и Александр Денисов / фото из открытых источников

"Футбол 2.0" организовал турнир BGV Winter Cup 2023 – продолжение "Зимнего кубка", который в прошлом году организовали телеканалы "Футбол".

Зимний кубок: участие в турнире подтвердили 12 команд

На турнире сыграют Полесье (за который сыграет Александр Усик), Ворскла, Верес и эстонская Левадия. Проведут "Зимний кубок" в Турции, а продлится он с 6 по 15 февраля.

Отмечается, что все поединки можно просмотреть на YouTube-канале "Футбол 2.0".

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