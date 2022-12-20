Команди нижчих дивізіонів матимуть змогу перевірити свою готовність до весняної частини сезону з серйозними суперниками.

Напередодні, 19 грудня, відбулась нарада клубів, які братимуть участь у Зимовому кубку. На даний момент 12 команд підтвердили участь у турнірі, повідомляє прес-служба ПФЛ.

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Зокрема, за трофей змагатимуться 8 клубів з Першої та Другої ліг та 4 колективи з аматорської першості. Наразі невідомо, про які саме клуби йдеться.

Нагадаємо, головна мета Зимового кубка – підготовка до весняної частини сезону 2022/23. Орієнтовно, товариський турнір планують провести з 4-5 лютого до 12-13 березня 2023 року. Перший етап змагань пропонують провести за коловою системою у групах за територіальним принципом. Другий етап – стикові матчі "на виліт". Рішення щодо остаточного формату ухвалять спільно з усіма клубами.

В Україні планують провести Зимовий кубок за участю команд усіх дивізіонів – відомий формат змагань