Усик та Гвоздик провели дуель поглядів перед матчем Металіста і Полісся – президенти клубів теж втрутились
Представники Першої ліги підсилились іменитими боксерами на зимові збори.
Напередодні спарингу Металіста та Полісся відбулась зустріч президентів клубу Геннадія Буткевича та Олександра Ярославського.
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Перетнулись також й українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик, які підсилили житомирський та харківський колективи відповідно. Бійці провели традиційну для боксу дуель поглядів, президенти не залишились осторонь.
Поєдинок був запланований на сьогодні, 3 лютого, але через несприятливі погодні умови у Туреччині його перенесли на завтра.
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