Напередодні спарингу Металіста та Полісся відбулась зустріч президентів клубу Геннадія Буткевича та Олександра Ярославського.

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Перетнулись також й українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик, які підсилили житомирський та харківський колективи відповідно. Бійці провели традиційну для боксу дуель поглядів, президенти не залишились осторонь.

Поєдинок був запланований на сьогодні, 3 лютого, але через несприятливі погодні умови у Туреччині його перенесли на завтра.

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