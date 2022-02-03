Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед матчем Металлиста и Полесья – президенты клубов тоже вмешались
Представители Первой лиги усилились знаменитыми боксерами на зимние сборы.
Перед спаррингом Металлиста и Полесья состоялась встреча президентов клуба Геннадия Буткевича и Александра Ярославского.
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Пересеклись и украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые усилили житомирский и харьковский коллективы соответственно. Бойцы провели традиционную для бокса дуэль взглядов, президенты не остались в стороне.
Поединок был запланирован на сегодня, 3 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий в Турции его перенесли на завтра.
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