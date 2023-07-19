Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO домовився з президентом Полісся Геннадієм Буткевичем про однорічний контракт, інформує прес-служба клубу. Новачок виступатиме під номером 17.

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36-річний Усик раніше вже мав досвід виступів за Полісся, однак це були виключно товариські матчі. Свій останній бій у боксі українець проводив 20 серпня 2022 року проти Ентоні Джошуа. Наступний поєдинок запланований на 26 серпня цього року проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, Полісся виграло Першу лігу і дебютує на рівні УПЛ. Житомиряни можуть похизуватися чималим бюджетом, який дозволяє підписувати гравців за гроші та будувати сучасну базу.

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